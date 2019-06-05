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Визит Си Цзиньпина в Россию

Путин назвал знаком особого доверия передачу Китаем двух панд Московскому зоопарку

Президент РФ отметил, что планирует вечером вместе с председателем КНР "побывать в зоопарке и посмотреть на этих замечательных животных"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за решение правительства Китая передать Московскому зоопарку двух панд, отметив, что этот шаг является знаком особого уважения и доверия к России.

"Хотел бы поблагодарить господина Си Цзиньпина и всех китайских коллег за передачу в Московский зоопарк двух больших панд. Мы знаем, что в Китае такой практики практически нет, и это знак особого уважения и доверия к России и нашим специалистам", - заявил Путин по итогам переговоров со своим китайским коллегой.

Глава государства отметил, что когда речь заходит о пандах, "всегда на лице возникает улыбка". "Мы с большим уважением и благодарностью принимаем этот подарок. Эти животные являются национальным символом Китая, а мы высоко ценим такой жест дружбы", - добавил президент.

Он также рассказал, что планирует вечером вместе с председателем КНР "побывать в зоопарке и посмотреть на этих замечательных животных".

Путин напомнил о том, что в рамках трехлетней программы гуманитарного сотрудничества в России и Китае проходят фестивали культуры и кино, осуществляются образовательные, молодежные, спортивные обмены, активно развивается взаимный туризм. По его словам, в 2018 году Китай посетили порядка 2,2 млн российских туристов, а в России побывали более 1,7 млн граждан КНР.

"Вот сейчас рассказывал председателю КНР, что сюда переезжал из одного здания Московского Кремля в другое, а на площади больше всего туристов именно из Китайской Народной Республики. Можем выйти и помахать им с удовольствием рукой, поприветствовать", - отметил российский президент с улыбкой.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайСи ЦзиньпинВизит Си Цзиньпина в Россию
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