В июле в Удмуртии откроется новый военно-промышленный туристический маршрут

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Новый военно-промышленный турмаршрут Удмуртии "Удмуртия ЗАВОДит" примет около 40 туристов в июле 2019 года, сообщил в среду ТАСС глава республики Александр Бречалов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"С 19-21 июля в Удмуртию под маршруты военно-промышленного туризма приезжают около 40 руководителей и владельцев всех наших ритейлеров", - рассказал он.

В маршрут "Удмуртия ЗАВОДит" входят такие предприятия региона, как "Ижсталь", "Калашников", "Лада Ижевск", Ижевский мотозавод, "Элеком". Экскурсия проходит без прерывания производственного цикла, добавил Бречалов. "Мы преследуем две цели - это массовый продукт, туризм, обкатываем маршрут через турфирмы и партнеров. Во-вторых, это привлечение инвесторов, первый акт взаимодействия с ними", - отметил он.

Глава региона уточнил, что налоговые поступления в бюджет Удмуртии от туризма составили 1,7 млрд рублей, что составляет 1,5% от валового регионального продукта. За 2018 год республику посетили 683 тыс. туристов.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый нулевой день. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.