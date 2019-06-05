Минприроды призвало ужесточить правила вылова китообразных в России

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Правила вылова китообразных в России нужно ужесточить. Об этом в среду сказал ТАСС глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Конечно", - ответил он на вопрос о том, стоит ли сделать правила вылова китообразных в РФ более жесткими.

Он отметил, что вылов животных для научных целей может иметь место, но делать на китообразных бизнес ни в коем случае нельзя.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.