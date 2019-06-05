Чувашия закупит 11 тыс. мусорных контейнеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Власти Чувашии рассчитывают закупить порядка 7 тыс. мусорных контейнеров для оборудования контейнерных площадок, еще 4 тыс. контейнеров закупит региональный оператор. Совокупные инвестиции оцениваются в 250 млн рублей, сообщил ТАСС глава региона Михаил Игнатьев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В России с 1 января 2019 года началось осуществление реформы, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными правительствами по конкурсу. В Чувашии обязанности регионального оператора исполняет "МВК Экоцентр".

"11 тыс. контейнеров мы должны купить, [тогда] все контейнерные площадки будут благоустроены. [Необходимо] где-то в 250 млн рублей, срок я установил до 1 июля этого года. Мы, органы власти, на себя взяли 7 тыс. контейнеров, выделили из бюджета около 100 млн рублей. Региональный оператор 4 тыс. контейнеров должен закупить, [из них] примерно 1 тыс. контейнеров он уже купил", - сказал Игнатьев.

Он уточнил, что помимо обычных контейнеров будут закупаться контейнеры для раздельного сбора мусора различных цветов. "По раздельному мусору мы должны быть готовы к работе с 1 января 2020 года", - отметил глава республики.

Ранее генеральный директор регионального оператора по обращению с отходами в Чувашии компании "МВК Экоцентр" Виктор Лагуновский сообщал, что до конца 2021 года в Чувашии планируют внедрить раздельный сбор мусора. По словам Игнатьева, к 2024 году власти рассчитывают построить три мусороперегрузочных станции, а к 2030 году рекультивировать все 13 действующих в республике свалок.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый нулевой день. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.