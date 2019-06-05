Минприроды изменит правила выдачи охотничьих билетов в России в ближайшее время

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Изменения в законодательстве правил выдачи охотничьего билета в РФ необходимы и будут введены в ближайшее время. Об этом в среду в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Ранее в январе Минприроды выступило с предложением ужесточения выдачи лицензий на охотничье оружие, в частности, введения специального экзамена, а также обязательного обучения охоте.

"Они (изменения в законодательстве) нужны точно, в ближайшее время мы этот вопрос будем поднимать, и законодательство будет меняться <…> Человек не просто должен уметь обращаться с оружием, он должен знать охотничий минимум хотя бы, он должен четко понимать, различать самку животного, например, кабана, от самца. Он должен четко понимать, в кого можно стрелять, а в кого нельзя", - сказал он.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.