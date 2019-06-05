МВД просит разрешение проверять сведения, внесенные в загранпаспорта россиян

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. МВД РФ предлагает внести поправки в российское законодательство, которые позволят сотрудникам министерства получить дополнительные полномочия проверять сведения, указанные в заграничных паспортах россиян и устанавливать порядок признания этих документов недействительными. Это следует из пояснительной записки к поправкам, с которой ознакомился ТАСС.

"Законом "О порядке въезда и выезда из РФ" предусмотрены основания для временного ограничения права гражданина на выезд из Российской Федерации. Они существуют при допуске к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, если гражданин заключил трудовой договор, предполагающий временное ограничение права на выезд из Российской Федерации; призван на военную службу и так далее", - отмечается в документе. В таких случаях МВД России или его территориальный орган обязаны уведомить гражданина о временном ограничении его права на выезд из РФ.

"При этом актуальными сведениями об ограничении права гражданина покидать пределы РФ подразделения по вопросам миграции территориального органа МВД России располагают только в период предоставления государственной услуги по оформлению и выдаче заграничного паспорта. В иных случаях такая информация в отношении граждан без проведения соответствующих проверок в распоряжении подразделений по вопросам миграции отсутствует. Основания для проведения таких проверок в отношении граждан вне рамок рассмотрения заявления о выдаче паспорта законодательством не предусмотрены. В этой связи требуется внесение изменений в закон "О порядке выезда из РФ", уточняющих правила уведомления физического лица о том, что его конституционное право на выезд за пределы Российской Федерации ограничивается", - говорится в пояснительной записке.

В тексте документа также предлагается наделить МВД России, МИД и иные федеральные государственные органы, оформляющие и выдающие заграничные паспорта, полномочиями по установлению порядка признания недействительными заграничных паспортов.