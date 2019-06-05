Дефицит места для захоронения мусора в Подмосковье снизился до 3 млн т

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Дефицит места для захоронения коммунального мусора на полигонах Московской области снизился с 4,2 млн до 3 млн тонн в 2018 году. Об этом журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил заместитель председателя правительства - министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин.

"На сегодняшний день порядка 3 млн т суммарно. Он снизился и будет продолжать снижаться, потому что вводятся новые комплексы по переработке отходов", - ответил он на вопрос ТАСС, каков сейчас объем дефицита.

В 2018 году в Московской области захоранивалось около 10-11 млн т мусора (из них около 60% - из Москвы). При этом 15 действующих полигонов области тогда могли принимать только 4,6 млн т отходов в год. Таким образом, дефицит места для размещения мусора в Подмосковье к осени 2018 года составлял около 5-6 млн т. Губернатор Московской области Андрей Воробьев оценивал его в 4,2 млн т. Дефицит места приводил к эксплуатации свалок на грани их возможностей, местные жители требовали на митингах их закрытия и отмены строительства новых объектов.

Сейчас в Москве, по словам главы Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского, образуется около 5 млн т мусора и еще порядка 2 млн т крупногабаритных отходов домохозяйств (например, старая мебель). Как сообщил Кульбачевский журналистам в кулуарах форума, ежегодно москвич выбрасывает около 350 кг мусора.

По мнению Куракина, проблема дефицита решится за счет соглашений Москвы и области по объемам ввозимого мусора и новых объектов обращения с отходами, которые возводятся в столице и Подмосковье. Сейчас эта тема зачастую политизируется, но через "несколько лет она вообще уйдет из публичного поля", добавил Кульбачевский.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый нулевой день форума. Мероприятия ПМЭФ объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.