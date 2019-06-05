Как Петербург встречает ПМЭФ-2019

Сбербанк представил роботов, которые вручают участникам форума подарки от банка. По словам представителя кредитно-финансовой организации, роботов будут применять в офисах Сбербанка для переноса документов между отделами, что позволит сотрудникам сэкономить время. Робот способен перевозить грузы массой до 15 кг.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Перспективные разработки для людей с ограниченными возможностями, программы виртуальной реальности, движущийся арт-объект, напоминающий о важности сортировки отходов, и другие инновационные изобретения были представлены на площадке выставочного центра "Экспофорум", где проходит "нулевой" день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Немецкий производитель Rethink robotics представил промышленных роботов, компания намерена осваивать российский рынок и внедрять автоматизированную технику на местных предприятиях. "Роботы способны заправлять болванки в токарные станки, вкручивать детали, упаковывать готовую продукцию с конвейеров, осуществлять визуальный контроль качества", - рассказал ТАСС представитель предприятия Илья Ромейков.

На стенде Самарской области презентовали многоцелевой беспилотный летательный аппарат для работы в эпицентре пожара или во время других чрезвычайных ситуаций. Площадку для его запуска можно установить на легковой автомобиль, который довезет летательный аппарат в ближе к точке пуска.

Виртуальное обучение

На стенде Удмуртской Республики компания Boxglass показала первый в России виртуальный тренажер по фехтованию, который состоит из очков виртуальной реальности и шпаги, оснащенной специальным датчиком, отслеживающим движения. Такой тренажер с июня доступен для учеников школы по фехтованию Удмуртской Республики. Разработчики рассчитывают, что такие цифровые тренажеры будут востребованы в Москве и Санкт-Петербурге.

"Проект разработан в первую очередь для привлечения внимания к спорту, в особенности детей. Разработка программного обеспечения заняла два месяца, над его созданием трудились 11 человек", - рассказал ТАСС президент Федерации современного пятиборья Удмуртской Республики и глава Boxglass Игорь Мельников.

Технологии против барьеров

Инновационный центр "Сколково" представил разработки ряда компаний, среди которых - интерактивный столик, предназначенный для адаптации и обучения детей со слабым зрением и слухом.