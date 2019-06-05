Эксперты: почти половина россиян знает конфиденциальные данные своих коллег

Примерно каждый второй россиянин (44%) знает конфиденциальные данные своих коллег: размер зарплаты, годовых бонусов, банковские реквизиты или пароли. Об этом говорится в среду в сообщении пресс-службы "Лаборатории Касперского".

Эксперты опирались на результаты опроса, в котором приняли участие 500 сотрудников организаций из России.

"На корпоративных серверах хранится много разного рода личной информации, утечка которой может привести не только к ухудшению отношений в коллективе, но и к киберинцидентам и штрафам регуляторов за несоблюдение законов о защите информации", - говорится в сообщении. Как отмечают эксперты, лишь 28% пользователей регулярно проверяют, кто еще имеет доступ к их рабочим документам и сервисам, и вносят необходимые изменения.

При этом немногие компании блокируют доступ к корпоративным папкам и сервисам сотрудников, которые увольняются или переходят в другой отдел. "Нехватка политик, необходимых для регулирования прав доступа, приводит к тому, что документы хранятся и перемещаются внутри и вне компании без должного контроля", - отмечают специалисты.

Руководитель направления продаж "Лаборатории Касперского" для малого и среднего бизнеса Тимур Бигулов назвал такое явление "цифровым бардаком". По его словам, оно характерно для небольших компаний, где приоритетом является рост бизнеса, а не безопасность. В связи с этим он призвал компании повышать цифровую грамотность сотрудников.