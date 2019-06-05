Путин и Си Цзиньпин участвовали в церемонии передачи в Московский зоопарк двух панд

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили новый павильон Московского зоопарка, чтобы участвовать в церемонии передачи двух больших панд. Павильон был специально подготовлен для переданных Китаем самки по кличке Диндин, которой 30 июля исполнится два года, и трехлетнего самца Жуи.

По итогам переговоров лидеров двух стран Путин поблагодарил Си Цзиньпина за решение правительства Китая передать Московскому зоопарку двух панд, отметив, что этот шаг является знаком особого уважения и доверия к России. "Хотел бы поблагодарить господина Си Цзиньпина и всех китайских коллег за передачу в Московский зоопарк двух больших панд. Мы знаем, что в Китае такой практики практически нет, и это знак особого уважения и доверия к России и нашим специалистам", - заявил глава государства.

Он отметил, что когда речь заходит о пандах, "всегда на лице возникает улыбка". "Мы с большим уважением и благодарностью принимаем этот подарок. Эти животные являются национальным символом Китая, а мы высоко ценим такой жест дружбы", - добавил президент.

О том, что китайская сторона собирается передать России двух больших панд для проведения совместных исследований, стало известно в конце апреля: договоренность была достигнута в ходе переговоров Си Цзиньпина и Путина, когда российский лидер был с визитом в Китае.

Бамбуковый медведь

Большая панда или бамбуковый медведь - млекопитающее, родиной которого является центральный Китай. Вид занесен в Международную Красную книгу в категории "уязвимый". Ранее Московский зоопарк присоединился к программе по сохранению, защите и исследованию этих животных.

Руководство Московского зоопарка в 2016 году обратилось в посольство КНР с просьбой рассмотреть возможность передачи панд на временное содержание в рамках этой международной программы. Подготовка к приезду животных прошла рекордно быстро: на это потребовалось три года, тогда как, например, у Финляндии процесс занял 10, а у Нидерландов - 16 лет.

В рамках программы две панды поселятся в Московском зоопарке на 15 лет. Самец и самка юридически принадлежат Китаю, в столичном зоопарке находятся на временном содержании, а значит, их потомство также будет принадлежать КНР. Первый месяц после приезда в Россию панды провели на карантине. Посетители зоопарка смогут увидеть животных уже с 6 июня.

Бамбуковый медведь находится в КНР под особой защитой государства. Кроме того, панда является символом Китая и занимает особое место в дипломатии Пекина. Отправка этих животных в различные страны уже стала традицией, которую нередко называют "дипломатией панд". Немногие зоопарки за пределами Китая могут похвастаться тем, что у них обитают бамбуковые медведи. Россия стала 18-й страной, где в зоопарках есть панды. Это в том числе США, Япония, Нидерланды, Финляндия, Германия, Австралия, Индонезия.

Однако первая панда появилась в Московском зоопарке гораздо раньше: самец по кличке Пинь-Пинь был подарен трудящимся Москвы китайскими товарищами в 1957 году и стал символом советско-китайской дружбы народов. Всего за последние полвека в столичном зоопарке содержались пять особей этого вида, последний раз - в 2001 году.