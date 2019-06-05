Никитин: просветительскую кампанию в рамках борьбы с ВИЧ запустят в Нижегородской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Кампанию по просвещению граждан в рамках борьбы с распространением ВИЧ-инфекции запустят в Нижегородской области после того, как база отдыха отказалась размещать детей с ВИЧ-положительным статусом. Об этом сообщил ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в среду губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Мы понимаем, что сотрудники этой базы - люди, просто страдающие от незнания. Конечно же, это могло произойти где угодно. Проблема связана с тем, что у нас в целом недостаточный уровень информированности населения о том, что такое ВИЧ, как им можно заразиться, передается ли он контактным способом. Нужно использовать эту ситуацию, чтобы дополнительно провести кампанию по просвещению на всех уровнях", - сказал Никитин.

По его словам, власти проработают вопрос привлечения к проведению кампании областного центра СПИД и благотворительного фонда "Стэп", который организует мероприятия для детей с ВИЧ-положительным статусом. "Мы с ними проработаем вопрос, чтобы на региональном уровне запустить кампанию по просвещению и снять все эти вопросы <…> Наша задача, чтобы такого рода ситуации в дальнейшем не повторялись", - добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что база отдыха в Богородском районе Нижегородской области отказала в проведении мероприятия фонду "Стэп", в котором должны были принять участие дети с ВИЧ-положительным статусом. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст. 136 УК РФ ("Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина"). Руководство базы принесло извинения представителям фонда и детям в связи со сложившейся ситуацией.