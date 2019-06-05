Центр искусства предложено открыть рядом с ликвидированными свалками в Дзержинске

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил открыть в Дзержинске центр современного искусства, посвященный экологии, после ликвидации крупнейших в России объектов накопленного экологического ущерба - полигона ТБО "Игумново", свалки промотходов "Черная дыра" и шламонакопителя "Белое море".

"У меня возникла идея <…> сделать там центр современного искусства по тематике экологии - может быть в режиме биеннале или постоянного выставочного пространства. Рядом с этими объектами [накопленного экологического ущерба] находится заброшенный химический завод, есть соответствующие индустриальные цеха. Их можно перезагрузить и превратить в биеннале", - сообщил Никитин ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В июне 2011 года Дмитрий Медведев, занимавший в то время пост президента РФ, поручил властям Нижегородской области заняться ликвидацией полигона ТБО "Игумново", а также подготовить проекты ликвидации свалки промотходов "Черная дыра" и шламонакопителя "Белое море". Общий объем отходов по этим трем объектам составляет 13,3 млн тонн. Стоимость работ по рекультивации свалок составляет 7,2 млрд рублей. Полная ликвидация всех трех объектов накопленного экологического ущерба в Дзержинске должна быть завершена в 2020 году.