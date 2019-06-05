YouTube будет удалять видеоролики, пропагандирующие ненависть

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /ТАСС/. Руководство видеохостинга YouTube, принадлежащего американской корпорации Google, будет блокировать видеозаписи шовинистического характера, а также ролики, которые оспаривают доказанные и задокументированные случаи проявления жестокости. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду в официальном блоге компании.

"Сегодня мы делаем еще один шаг в рамках нашей политики по отношению к проявлениям ненависти, запрещая видеозаписи, в которых утверждается, что какая-либо группа [людей] превосходит [других], оправдывая этим дискриминацию, сегрегацию или изоляцию по таким признакам как возраст, пол, раса, каста, религия, сексуальная ориентация или статус ветерана", - говорится в документе. В YouTube подчеркнули, что, например, под это понятие подпадают видеоролики, продвигающие националистические идеи. "К тому же мы будем удалять контент, оспаривающий, что хорошо задокументированные случаи проявления жестокости, такие как холокост или стрельба [в начальной школе] Sandy Hook [в Коннектикуте], в действительности имели место", - отмечается в заявлении YouTube.

Руководство видеохостинга при этом признало, что удаление видеороликов будет происходить в выборочном порядке, так как некоторые из них направлены на то, чтобы бороться с жестокостью, в том числе за счет ознакомления с ее проявлениями и их анализа. "Мы понимаем, что некоторая часть этого контента имеет значение для исследователей или неправительственных организаций, которые стараются понять [природу] ненависти для того, чтобы бороться с ней, и мы изучаем способы сделать это возможным в будущем", - говорится в заявлении.

Руководство YouTube подчеркнуло, что в первую очередь всегда следует обращать внимание на контекст. По его словам, изменения в политике компании вступают в силу немедленно, однако может понадобиться несколько месяцев, чтобы данная система фильтрации видеороликов заработала в полную силу.