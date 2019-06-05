Кинокомпания готова обсудить с BadComedian условия мирового соглашения

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Представители кинокомпании KD Studios (прежнее название Kinodanz) готовы встретиться с видеоблогером BadComedian (Евгений Баженов) и обсудить условия мирового соглашения. Об этом ТАСС рассказал в среду продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.

BadComedian 3 июня сообщил в своем ролике на видеохостинге YouTube, что может закрыть свой канал из-за судебного иска на 1 млн рублей, который подала кинокомпания Kinodanz в связи с претензиями из-за обзора на фильм "За гранью реальности", который, по ее мнению, нарушил допустимый объем цитирования. По словам Баженова, закон не устанавливает точных норм цитирования. Он также отметил, что Минкультуры РФ выделяло средства на фильмы компании.

"Мы готовы пойти на досудебное решение вопроса и отозвать свой иск, - сказал продюсер. - Хотим и готовы встретиться с Евгением, чтобы донести нашу позицию и обсудить условия нашего мирового соглашения. Пока блогер отказался встречаться, но мы оставляем дверь открытой".

Евгений Мелентьев рассказал, что ранее "была 5-минутная встреча юриста компании с представителем Евгения Баженова", на которой Kinodanz "в ультимативный форме было предложено отозвать иск". Продюсер добавил, что они "не могли с этим согласиться".

Суть иска

"Сейчас уже все забыли, с чего все началось, - добавил представитель кинокомпании. - Была рутинная процедура, касающаяся спора в правом поле. С нашей стороны тема была одна - нарушение авторских прав, незаконное использование нашего контента в обзоре Евгения Баженова".

По словам продюсера, выяснилось, что контент кинокомпании "в существенном хронометраже" оказался в интернет-пространстве. "Для нас это экономические убытки, - сказал Евгений Мелентьев. - Контент появился в сети в тот момент, когда начинались диджитал-продажи фильма". Аудитория, которая потенциально готова покупать картины на цифровой платформе, отметил продюсер, "после просмотра видеоряда в обзоре Баженова, где есть 100-процентные спойлеры, просто не будет это делать".

Евгений Мелентьев добавил, что компания "ни в коем случае не пытается каким-либо образом ограничить свободу слова в интернете".

"Нам может нравиться или не нравиться, какие-то вещи блогер делает достаточно смешно, - сказал продюсер - Это его право, это на его совести. Мы готовы предоставлять контент Евгению Баженову для его обзоров, но условия предоставления требуют предварительного обсуждения".

По словам продюсера, картины киностудии ориентированы как на российский, так и на международные рынки. "Обычно через 2 месяца после <...> проката начинаются международные продажи, и мы рассчитывали охватить максимум международных аудиторий. А после выхода в интернете обзора мы получили ряд крайне неприятных комментариев наших иностранных дистрибьюторов, которые жаловались на появление материалов фильма в сети, что меняло условия сделки".

Финансирование от Минкультуры

Ранее представитель Министерства культуры РФ сообщила, что ведомство не собирается поддерживать кинокомпанию Kinodanz в судебном процессе против видеоблогера BadComedian. Минкультуры также выступило за то, чтобы обзоров кино, которое выходит в прокат в России, было больше.

"Что касается финансирования фильма "За гранью реальности", картина получила господдержку от Минкультуры на сумму 6 млн рублей по статье "дополнительное производство", - рассказал представитель кинокомпании. - Это менее пяти процентов от бюджета картины".

Кроме того, блогер заявлял о провале фильма в прокате. "Лента вышла на российские экраны 6 апреля 2018 года и собрала 130 млн рублей, - напомнил продюсер. - Безусловно, у нас были другие ожидания. Но на эту дату встал самый ожидаемый релиз 2018 года - картина "Черная пантера". Так что на этом фоне наши сборы провальными назвать нельзя.