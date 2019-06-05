В киевский суд подали иск с требованием отменить новые правила украинского правописания

КИЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Исковое заявление с требованием признать незаконным решение кабинета министров Украины о введении новых правил украинского правописания поступило в Окружной административный суд Киева. Об этом в среду говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда.

"Истец, которая действует в интересах своей дочери - ученицы 7-го класса, просит суд признать противоправным и незаконным постановление кабинета министров Украины "№ 427 от 22 мая 2019 "Вопросы украинского правописания", - сказано в сообщении.

По мнению истца, министры не имели полномочий вносить изменения в правила правописания. "Правительство, принимая изменение правописания, действовало за рамками своих полномочий и не учло реального состояния развития украинского языка, что усложнит его изучение и грамотное использование", - отмечается в сообщении. В настоящее время судом решается вопрос об открытии производства по данному делу.

22 мая украинское правительство утвердило новую редакцию правописания. Отмечается, что такое решение якобы принято с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания. Согласно постановлению о правописании, вводятся новые правила написания российских фамилий.