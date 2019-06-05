Участники студвесны сформулируют темы для возможного обсуждения на саммите ШОС

СТАВРОПОЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Участники международного фестиваля "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС" сформируют идеи и возможные темы для обсуждения на предстоящем заседании Совета глав государств - участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). С такой инициативой выступил председатель Российского союза молодежи (РСМ) Павел Красноруцкий.

Саммит ШОС состоится 13-14 июня в столице Киргизии. В состав организации входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

"Наш фестиваль и форум молодежных лидеров стран БРИКС и ШОС проходят в преддверии очень важного события - саммита глав государств стран ШОС. Думаю, что мы можем рассмотреть идеи, обязательно зафиксируем все темы, которые будут поступать, и доведем до руководства нашей страны, то же самое делегации могут сделать для своих стран, возможно, какие-то идеи смогут попасть на рассмотрение такого большого мероприятия", - сказал он во время выступления на форуме молодежных лидеров в рамках фестиваля в Ставрополе.

Молодежное предпринимательство и туризм

Деловая часть программы международного фестиваля в Ставрополе включает в себя три форума - молодых лидеров стран БРИКС и ШОС, молодых журналистов и образовательный форум. В делегации Китая, которая стала самой большой иностранной командой на фестивале, отмечают интерес к совместным проектам с Россией в области молодежного предпринимательства.

"Мы рады участвовать в этом мероприятии, рады увидеть Ставрополь. Молодежь Китая уделяет особенное внимание этому фестивалю, в последние годы сотрудничество между Ассоциацией молодежи Китая и Российским союзом молодежи укрепляется, запущена совместная работа в области молодежного предпринимательства, уже есть позитивные результаты", - рассказал журналистам Сунь Хэ, заместитель секретаря комитета комсомола провинции Хэбэй.

Ряд тем обозначил председатель РСМ. "Есть смысл рассмотреть развитие молодежного туризма - это актуальная тема для молодых людей, особенно тех, кто активен, готов путешествовать, у кого есть на это силы, время, самое главное - желание <…> Актуальным направлением может стать развитие молодежных СМИ", - пояснил Красноруцкий.

В рамках образовательного форума одной из тем стали вопросы оценки качества современного образования. По данным управления по информационной политике Ставропольского края, спикерами выступили представители аккредитационных организаций в сфере образования России, Армении и Китая. Представители китайской делегации обратили внимание также на запрос среди молодежи на современные формы обучения, пример страны - создание смарт-аудиторий, приложения с доступом к занятиям в любое удобное время.

Глава Росмолодежи Александр Бугаев отметил, что фестиваль позволяет расширить молодежное сотрудничество между странами-участницами. "На площадке форума собрались, на наш взгляд, наиболее активные представители молодежи. <…> Мы считаем очень важным, что в рамках таких мероприятий возникает активный диалог между молодыми людьми, взаимопонимание, дружба. Уверен, что и дальше наше партнерское взаимодействие будет развиваться и продвигаться вперед", - отметил Бугаев.

Совместное творчество

Помимо деловой программы, на фестивале представлены несколько творческих направлений. На конкурсе "Королева Студенчества - 2019" 16 участниц из 12 стран представят свои таланты и красоту. Девушки готовятся к дефиле и презентации своих творческих номеров, в среду они стали участницами фотосессии в национальных костюмах и посетили Ботанический сад Ставрополя. "Очень приятные люди, и места здесь завораживающие. Фотосессия на озере, а потом сад, очень красиво и тепло", - цитирует одну из участниц, представительницу Белоруссии Елизавету Абрамкину пресс-центр фестиваля.

На "Студенческой весне стран БРИКС и ШОС" организован и собственный конкурс среди вокалистов - в "Универвидении" участвуют десять исполнителей из девяти стран. В рамках конкурса проходят прослушивания, с участниками работают эксперты, которые готовят вокалистов к финальному концерту, победитель будет выбран в ходе голосования. Самым масштабным по числу участников в творческой программе стал проект "Арт-холл". Более 400 человек из десяти стран представляют свои выступления в трех направлениях - танцевальном, музыкальном и театральном, гала-концерт и объявление победителей проекта состоится в Ставрополе в среду.

Для участников фестиваля также организованы экскурсии по городам-курортам Кавказских Минеральных Вод и по Ставрополю. С историей страны, принимающей фестиваль, уже ознакомились делегации из Камбоджи и ЮАР. На экскурсии по интерактивному музею "Россия - моя история" гости узнали о традициях и обычаях России, посмотрели на образцы военной техники в парке "Патриот". "Нам показали одежду, древние монеты, избу, рассказали про старинный уклад Руси. Мы попробовали настоящий русский квас, крутой напиток. Мы полюбили Россию, если будет возможность, мы вернемся в эту страну и в Ставрополь", - цитирует пресс-центр одного из участников экскурсии.

О фестивале

Международный фестиваль "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС" проходит в Ставрополе с 4 по 9 июня, участниками стали 2,5 тыс. молодых людей из 23 стран. В рамках фестиваля организованы образовательные и деловые площадки, проходят культурные и спортивные мероприятия, запланировано проведение серии международных молодежных диалогов.

Учредителями и организаторами фестиваля являются Россотрудничество, Росмолодежь, правительство Ставропольского края, Российский союз молодежи. Фестиваль проходит при поддержке АНО "Россия - страна возможностей".