Семинар по вопросам ВИЧ прошел на нижегородской базе, отказавшей размещать больных детей

ТАСС, 5 июня. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Нижегородской области и регионального центра СПИД провели семинар по вопросам, касающимся ВИЧ-инфекции, на базе спортивной деревни "Новинки", сотрудники которой ранее отказались размещать ВИЧ-положительных детей. Об этом сообщили ТАСС пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что база отдыха в Богородском районе Нижегородской области отказала в проведении мероприятия фонду "Стэп", в котором должны были принять участие дети с ВИЧ-положительным статусом. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст. 136 УК РФ ("Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина"). Руководство базы принесло извинения представителям фонда и детям в связи со сложившейся ситуацией. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что после этого случая в регионе запустят просветительскую кампанию в рамках борьбы с ВИЧ.

"На семинаре сотрудники Роспотребнадзора рассказали о путях передачи ВИЧ и механизмах инфицирования, о мерах противодействия вирусу, раздали памятки с информацией. В мероприятии приняли участие все сотрудники базы, всего около 20 человек", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, некоторые работники спортивной деревни прошли тестирование на ВИЧ.