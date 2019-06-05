Путин и Си Цзиньпин получили в подарок фрагмент ленты ТАСС 70-летней давности

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин побывали на фотовыставке "Россия и Китай: 70 лет сотрудничества". Экспозиция организована российским и китайским информационными агентствами ТАСС и "Синьхуа" и представлена в Большом театре.

Фотовыставка включает 70 снимков фоторепортеров двух агентств, которые иллюстрируют летопись ключевых мировых событий за 70 лет. Например, на одном из представленных фото запечатлен исторический митинг на площади Тяньаньмэнь, где председатель Мао Цзэдун провозгласил образование КНР.

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов обратил внимание лидеров на несколько жанровых фотографий. На них, например, запечатлены выступление в 1951-м году Генерального директора ТАСС Николая Пальгунова перед китайскими журналистами и москвичи, аплодирующие китайскому преподавателю, читающему в 1986 году стихи Александра Пушкина на фоне памятника поэту. О событиях последних лет на выставке рассказывают фотографии с шествия "Бессмертного полка" в Пекине, снимки Путина и Си Цзиньпина во время двусторонних встреч и международных форумов. Так, президент РФ и председатель КНР с улыбками вспомнили, как пекли блины во Владивостоке в прошлом году.

Руководитель "Синьхуа" Цай Минчжао представил работы сотрудников своего агентства. На его взгляд, один из самых красноречивых снимков запечатлел встречу в 2015-м году в Чаньчуне двух ветеранов, не знакомых друг с другом, но прошедших общий боевой путь. Взаимодействие ТАСС и Синьхуа также продолжается более шестидесяти лет.

На память о выставке Михайлов подарил Путину и Си Цзиньпину фрагмент оригинальной ленты ТАСС с сообщением об установлении дипотношений между двумя странами 70 лет назад.

Фотовыставка

Фотовыставка, организованная российским и китайским информационными агентствами ТАСС и "Синьхуа", посвящена 70-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами и называется "Россия и Китай: 70 лет сотрудничества". В экспозицию включены несколько десятков снимков фоторепортеров двух стран, которые иллюстрируют летопись ключевых мировых событий за 70 лет.

Например, на одном из представленных фото запечатлен исторический митинг на площади Тяньаньмэнь, где Мао Цзэдун провозгласил образование КНР. В это время на площади присутствовал корреспондент ТАСС Владимир Рогов, который 3 октября 1949 года сообщил из Пекина о создании Китайского комитета в защиту мира, а 4 октября - о том, что китайский народ приветствует решение Советского правительства признать Центральное народное правительство Народной республики Китая".