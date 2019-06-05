Глава Удмуртии поддерживает запрет на курение кальянов в заведениях общепита

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил ТАСС на ПМЭФ, что поддерживает запрет на курение кальянов в заведениях общепита.

"Я категорически поддерживаю эту инициативу, ничего хорошего в курении для здоровья нет, если мы говорим о существенном повышении продолжительности жизни, возраста активной жизни, то, конечно, здесь не обойтись без системных мер борьбы с алкоголем, наркотиками, курением", - сказал он.

Ранее глава Удмуртии потребовал запретить курение кальяна на набережной Ижевска, мэр города вынес соответствующее постановление, а парламент республики в феврале запретил несовершеннолетним посещать кальянные.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый нулевой день. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.