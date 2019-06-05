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Сергей Минаев извинился за тиражирование слухов о смерти Бари Алибасова

Писатель сообщил, что увидел два сообщения в ленте о смерти продюсера и написал об этом в своем Telegram-канале

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Писатель Сергей Минаев, который одним из первых вслед за Telegram-каналами начал тиражировать слухи о смерти Бари Алибасова, в среду извинился перед родными продюсера.

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"Простите, я увидел два сообщения в ленте о смерти Алибасова и написал об этом у себя, - заметил Минаев в своем Telegram-канале. - Я приношу свои извинения родственникам и близким Бари Алибасова".

Ранее PR-директор Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин в беседе с ТАСС опроверг слухи о кончине продюсера, отметив, что "это неправда, кто-то зачем-то пустил эту информацию". Во вторник, 4 июня, помощник продюсера Сергей Моцарь сообщил ТАСС, что Алибасов накануне случайно выпил химикаты, приняв их за воду, из-за чего ему понадобилась помощь врачей. У музыканта диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей, он находится в отделении токсикореанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Бари Алибасов - советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Ему 71 год. Алибасов создал группы "Интеграл" и "На-на".

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