Москалькова встретилась в Белграде со своим сербским омбудсменом

БЕЛГРАД, 5 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась со своим сербским коллегой омбудсменом Зораном Пашаличем. Об этом она сообщила в среду в соцсети Instagram.

"Мой визит в Белград начался со встречи с защитником граждан (омбудсменом) Республики Сербия Зораном Пашаличем. Наши институты продолжают тесное сотрудничество в рамках подписанного в прошлом году меморандума", - написала Москалькова.

По ее словам, она рассказала своему коллеге о работе Евразийского альянса омбудсменов, а также о деятельности Научно-образовательного центра по правам человека, открытого в России. "Сотрудничество и развитие правозащитной дипломатии очень важно для государственных правозащитных институтов, а подобные встречи и обмен опытом вносят существенный вклад в совершенствование правозащитных механизмов как на территории страны, так и за ее пределами", - указала уполномоченный по права человека в РФ.