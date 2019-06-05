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Москалькова встретилась в Белграде со своим сербским омбудсменом

Уполномоченный по правам человека в РФ отметила, что институты двух стран продолжают тесное сотрудничество в рамках подписанного в прошлом году меморандума

БЕЛГРАД, 5 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась со своим сербским коллегой омбудсменом Зораном Пашаличем. Об этом она сообщила в среду в соцсети Instagram.

"Мой визит в Белград начался со встречи с защитником граждан (омбудсменом) Республики Сербия Зораном Пашаличем. Наши институты продолжают тесное сотрудничество в рамках подписанного в прошлом году меморандума", - написала Москалькова.

По ее словам, она рассказала своему коллеге о работе Евразийского альянса омбудсменов, а также о деятельности Научно-образовательного центра по правам человека, открытого в России. "Сотрудничество и развитие правозащитной дипломатии очень важно для государственных правозащитных институтов, а подобные встречи и обмен опытом вносят существенный вклад в совершенствование правозащитных механизмов как на территории страны, так и за ее пределами", - указала уполномоченный по права человека в РФ.

Москалькова находится в Сербии с трехдневным визитом, в рамках которого запланирован ряд встреч.

Теги
РоссияСербияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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