Православные верующие отмечают Вознесение Господне

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Православные верующие в России и других странах отмечают в четверг Вознесение Господне. Это один из важнейших церковных праздников, который отмечается на 40-й день после Пасхи в память о событиях последнего дня земной жизни Иисуса Христа.

Согласно библейскому сюжету, после своего воскрешения Иисус еще 40 дней присутствовал на земле. На 40-й день Иисус Христос привел своих учеников в Вифанию - селение, расположенное близ Иерусалима на склоне Елеонской горы. Там он повелел апостолам не покидать Иерусалим, пока они не получат святого дара, а затем идти проповедовать Евангелие по всему миру. Благословив учеников, Христос на их глазах вознесся на небо, скрывшись в светлом облаке. Спустя десять дней в Иерусалиме на учеников Иисуса сошел Святой Дух в виде языков пламени, которое дало им силу проповедовать его учение.

В начале IV века на Елеонской горе по распоряжению царицы Елены, матери первого римского императора-христианина Константина I, началось возведение храма в честь Вознесения. Строительство длилось несколько лет и было окончено в 330 г. В день Вознесения там проводится праздничное богослужение, на которое собираются паломники со всего мира.

Торжества и традиции

Согласно церковным канонам, Вознесение отмечается десять дней: этот период начинается за сутки до праздника и завершается перед Святой Троицей. День накануне Вознесения Господня завершает 40-дневное пасхальное празднование. По традиции в этот день совершается последний в году пасхальный крестный ход, а верующие в последний раз могут обратиться друг к другу с приветствием "Христос воскресе". В храмах проходит торжественная литургия, во время которой под колокольный звон читаются Деяния апостолов и Евангелие от Луки, повествующие о Вознесении.

"Для каждого православного христианина в праздник Вознесения Господня очень важно присутствовать на богослужении в храме, потому что в этот день мы не просто приближаемся к Богу, а соприкасаемся с ним. Кроме того, праздник Вознесения - это еще один повод задуматься о мире и любви, особенно по отношению к близким людям. Сказать слова поддержки и утешения, помочь нуждающимся - самое лучшее, что может сделать действительно верующий человек", - сказал ТАСС настоятель храма Святого апостола Андрея Первозванного в Люблино протоиерей Виктор Шкабурин.

В народном календаре день Вознесения Господня считается днем памяти умерших родителей и предков. Чтобы почтить их, верующие готовили поминальные блюда, которые в том числе относили на поля, чтобы обеспечить хороший урожай. На праздник также пекли особые хлебные изделия в виде лестниц ("лесенки", "лествицы"), символизирующие путь Иисуса на небеса и грядущее второе пришествие.

Устраивать громкие застолья в этот день не принято, но поощряется щедрость. Существует поверье, что в этот день Иисус ходит под видом нищего, поэтому в этот день раздают подаяние нуждающимся.