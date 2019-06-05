В Нормандии пройдут мемориальные церемонии в годовщину высадки союзников

ПАРИЖ, 6 июня. /ТАСС/. Нормандия примет в четверг у британского Портсмута эстафету торжеств по случаю 75-й годовщины британо-американской десантной операции "Оверлорд". Она была проведена 6 июня 1944 года на атлантическом побережье Франции, оккупированной Германией в годы Второй мировой войны.

Утром в нормандской коммуне Вер-сюр-Мер с участием премьер-министра Великобритании Терезы Мэй пройдет церемония закладки первого камня на строительстве британского мемориала. Глава правительства Соединенного Королевства, которая на следующий день намерена покинуть пост премьера и лидера Консервативной партии, и президент Франции Эмманюэль Макрон встретятся затем в Вер-сюр-Мер с ветеранами операции.

Завершив общение с британской коллегой, французский лидер направится на американское военное кладбище в Кольвиль-сюр-Мер, где его уже будет ожидать президент США Дональд Трамп. Главы двух государств выступят с речами, почтут память погибших, а затем будут наблюдать за франко-американским воздушным парадом.

Во второй половине дня Макрон и Трамп проведут двустороннюю встречу в мэрии города Кан, административного центра департамента Кальвадос. Как отметила газета "Монд", это станет единственным дипломатическим рандеву во время празднования годовщины десантной операции. Издание указывает, что встреча пройдет на фоне все более многочисленных трансатлантических разногласий.

Беседа лидеров Франции и США, напоминает "Монд", станет их первой встречей с глазу на глаз со времени публикации сообщений Трампа в "Твиттере" в ноябре минувшего года. В этих вызвавших недоумение в Париже заявлениях американский президент рассуждал о "слабой популярности" французского коллеги и отвергал выдвигаемую Макроном идею создания европейской армии. Газета также констатировала, что в последнее время прямые телефонные контакты двух руководителей стали более редкими.

Глазами историков

По мнению французского историка Клода Кетеля, уроженца Нормандии и автора многих научных исследований о Второй мировой войне, одним из главных гостей на торжествах в 75-ю годовщину военной операции союзников в Нормандии должна была бы быть Россия. "Без Восточного фронта победы бы не было", - отметил исследователь, возглавлявший более десяти лет французский военно-исторический мемориал в Кане. Он напомнил, что "русские потеряли 27 млн человек в этой войне и являются одними из главных победителей". По убеждению историка, "жертвы, принесенные в этой войне, никогда не должны быть забыты".

Британо-американская десантная операция, напоминают французские исследователи Второй мировой войны, началась в Нормандии в ночь на 6 июня 1944 года. В первом эшелоне, пересекшем Ла-Манш, насчитывалось более 150 тыс. человек и около 10 тыс. единиц техники. На северном побережье Франции им противостояла немецкая группа армий "Б". По различным оценкам, потери союзников в операции составили до 12 тысяч человек.

Вклад России в победу над гитлеровской Германией был отмечен в ходе торжеств по случаю 70-летия нормандской операции в июне 2014 года. Как заявил Франсуа Олланд, занимавший в то время пост президента Франции, его страна отдает "должное подвигу народов Советского Союза" и благодарна им за то, что они сделали для "общей победы над нацизмом". Он отметил "отвагу Красной армии, которая противостояла 150 германским дивизиям и смогла дать им отпор и разгромить их".

В первые послевоенные десятилетия, напоминают французские исследователи, мемориальные торжества в Нормандии не носили государственного характера. Они проводились в основном в присутствии британских и американских представителей.

В период пребывания у власти генерал Шарль де Голль отказывался посещать эти церемонии, поскольку союзники в значительной мере отстранили Францию от участия в операции "Оверлорд", а затем пытались создать на ее территории собственное правительство. На британо-американо-французской конференции в Лондоне 5 июня 1944 года в канун высадки десанта в Нормандии де Голль категорически отклонил идею иностранного управления освобожденными территориями.