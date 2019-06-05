Мэрия Екатеринбурга опубликовала список из 13 популярных площадок для возведения храма

Власти города собирали предложения с 20 по 30 мая. Всего была предложена 61 площадка, в электронную приемную поступило 11079 обращений.

"Сегодня мы публикуем перечень площадок, предложенных горожанами. Это не итоги какой-либо процедуры, связанной с определением конкретной площадки для строительства, а лишь итоги сбора информации", - отмечается в заявлении главы Екатеринбурга Александра Высокинского, распространенном пресс-службой мэрии.

На первом месте оказалась площадка на пересечении улиц Фурманова и Белинского, на втором месте - недострой гостиницы "Дели" на улице Куйбышева. Тройку лидеров замыкает сквер на Октябрьской площади. В список 13 популярных площадок также вошли пустырь за Макаровским мостом, площадь Труда (историческое место расположения храма святой Екатерины), площадь 1905 года, парк "Зеленая роща", территория бывшего приборостроительного завода, место парковки за башней "Исеть" в "Екатеринбург-сити", место снесенной телебашни и другие.

Предполагается, что позднее рабочая группа по проведению опроса, сформированная при городской думе, составит окончательный список с основными вариантами площадок для строительства храма, из которых с помощью опроса или общегородского референдума будет выбрано наиболее подходящее место.

Описание площадок

Пустырь на пересечении улиц Белинского и Фурманова на берегу реки Исеть располагается на "гостевом" маршруте из аэропорта Кольцово в центр Екатеринбурга. Ранее неподалеку находился Уральский завод химических реактивов, который еще в советское время перенесли в пригород.

Недостроенная гостиница "Дели" находится на набережной реки Исеть напротив цирка. Строительство здания на улице Куйбышева началось в 1995 году, в планах инвесторов было размещение в нем первого в Екатеринбурге отеля с пятью звездами. Уже через пару лет после начала строительства объект был заморожен, и здание до сих пор остается недостроенным. Сложность этого варианта строительства заключается в том, что объект находится в частной собственности.

На Октябрьской площади 13 мая планировалось начать строительство, которое вызвало протест у горожан. В новой интерпретации предполагается изменение масштабов и перенос храма в границах изначальной территории проекта.