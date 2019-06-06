В Комсомольске-на-Амуре стартовал молодежный форум "Амур"

ХАБАРОВСК, 6 июня. /ТАСС/. Первая смена молодежного образовательного форума "Амур" "Культурный максимум", объединившая около 200 человек, стартовала в четверг на площадке центра активной молодежи в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

"В четверг стартовала первая смена молодежного образовательного форума "Амур". Смена "Культурный максимум", посвященная Году театра в России, объединила около 200 молодых деятелей искусств из 15 регионов страны", - сказал собеседник агентства.

Для артистов, музыкантов, художников, танцоров, дизайнеров и фотографов организованы мастер-классы, дискуссионные площадки и интенсивы. Экспертами "Культурного максимума" станут художественный руководитель Хабаровского театра юного зрителя Константин Кучикин, руководитель Хабаровского краевого музыкального театра Сергей Листопадов, мастер балетной фотографии Дарья Волкова, актер Владимир Моташнев и другие.

В пресс-службе краевого правительства отметили, что смена для молодежи, реализующей именно свой творческий потенциал, проводится впервые. Вместе с экспертами ее участники смогут проанализировать свои проекты и получить импульс для новых. За каждым участником будет закреплен куратор, который будет сопровождать подопечного и его проекты в течение года.

Первая смена продлится до 12 июня. Итогом "Культурного максимума" станет краевой фестиваль "Молодежь-на-Амуре", приуроченный ко Дню России и дню основания Комсомольска-на-Амуре. Вторая смена - "Компетенции будущего" - пройдет с 15 по 21 июня. Ее участниками станут представители работающей молодежи, специалисты органов государственной власти, индивидуальные предприниматели.

Форум "Амур" проводится в Хабаровском крае с 2016 года. За три года его посетили 2,25 тыс. человек со всей России. 150 проектов были поддержаны государственными грантами, 38 человек стали стажерами в крупных дальневосточных компаниях и правительственных учреждениях.