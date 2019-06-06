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ФБР опубликовало документы по исследованию образцов, которые могли принадлежать йети

В материалах 1976 и 1977 годов приводится анализ неопознанного образца волос и ткани якобы снежного человека
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© AP Photo/Francois Mori

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) в среду опубликовало в Twitter находившиеся ранее в закрытом архиве 22 документа, связанных с расследованием по поводу возможного существования снежного человека.

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В материалах, датированных 1976 и 1977 годами, приводится анализ неопознанного образца волос и ткани, который, как считали некоторые, принадлежал йети.

В августе 1976 года руководитель американского центра, занимавшегося вопросом существования снежного человека, Питер Бирн отправил письмо в ФБР. В нем он постарался убедить бюро проверить образец, состоящий из 15 волос, "прикрепленных к крошечному кусочку кожи".

"Пожалуйста, поймите, что наше исследование серьезное. Это серьезный вопрос, на который должен быть дан ответ", - написал он.

ФБР провело тщательный анализ данного образца, как говорится в письме помощника руководителя занимающегося научно-техническими вопросами отдела ФБР Джея Кокрана от февраля 1977 года.

"Волосы непосредственно сопоставлялись с волосами известного происхождения под микроскопом <...>. В результате этих исследований был сделан вывод, что волосы принадлежат представителю семейства оленевых", - заключил он.

Йети, или снежный человек, - мифическое человекоподобное существо, живущее в горах.

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