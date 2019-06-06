Полмиллиона рублей направят на открытие школы цифрового творчества в Магадане

МАГАДАН, 6 июня. /ТАСС/. Школу цифрового творчества "BRUSNIKA" откроют в Магадане в 2019 году при поддержке президентского гранта в размере 500 тыс. рублей. Об этом сообщили ТАСС в четверг пресс-службе мэрии Магадана.

Ранее сообщалось, что в 2019 году на первый конкурс грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества было представлено 9011 проектов из всех 85 регионов страны. Победителями стали 1644 некоммерческие организации из 84 регионов, из них шесть НКО из Магаданской области. По итогам конкурса общая сумма грантов, привлеченных в Магаданскую область, составила 5,5 млн рублей.

"Шесть некоммерческих организаций Магаданской области выиграли в конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества около 5,5 млн рублей. Среди победителей Магаданская региональная общественная организация по работе с молодежью "Поколение", которая получила грант около 500 тыс. рублей на реализацию проекта "Школа цифрового творчества "BRUSNIKA". По словам участников проекта, школа должна открыться до конца этого года", - рассказали в ведомстве.

Школа цифрового творчества будет создана на базе центра дополнительного образования "Эврика". В ней будут проходить занятия с использованием средств компьютерной графики. Учеников познакомят с инфографикой и созданием историй (сторителлингом), их научат применять на практике основы иллюстрации, 2D-анимации, креативную типографику (леттеринг и каллиграфию), основы копирайтинга.

В мэрии добавили, что навыки цифрового творчества помогут детям изменить представление об использовании социальных сетей, научиться выгодно представлять свои работы.