Минприроды будет наблюдать за выпущенными из бухты Средней косатками с помощью GPS

"Я буду настаивать на том, чтобы GPS-датчики были установлены на косатках. Я сделаю все возможное, чтобы они выжили", - сказал министр.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии РФ будет наблюдать за выпущенными из бухты Средней в естественную среду обитания косатками и белухами с помощью GPS-трекеров, сообщил в интервью ТАСС в ходе Петербургского международного экономического форума глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Ранее он сообщал ТАСС, что крайний срок выпуска животных из центра передержки в бухте Средняя - август.

"Мы долго взвешиваем все это именно потому, что не хотим, чтобы они были выпущены и умерли. Или чтобы они не доехали из-за штормов, или онемение плавников произошло при пятидневной транспортировке", - отметил Кобылкин.

Он сообщил, что мнения представителей науки о том, где лучше выпускать млекопитающих - в бухте Средняя или у Шантарских островов в Охотском море - расходятся.

"Вот почему мы позвали Жана-Мишеля Кусто (главу общества "Будущее океана", сына французского океанографа Жак-Ива Кусто - прим. ТАСС), чтобы иметь альтернативное мнение. Но он тоже склонен к тому, что оптимальнее из всех возможных вариантов - вывозить в место вылова", - сказал министр.

История вылова

Изначально в бухте Средняя в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и одна косатка пропали. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов.

Президент РФ 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с научными организациями решить судьбу этих животных. Контрольное управление Администрации президента РФ взяло вопрос об освобождении косаток и белух в Приморье на особой контроль. В середине мая власти Приморья заявили, что животных могут выпустить на волю в течение двух месяцев.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

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