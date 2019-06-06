Кобылкин: тема нацпроекта "Экология" продлится до тех пор, пока не будет наведен порядок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Показатель обработанного мусора на уровне 60%, заложенный в национальный проект "Экология", - это задача на рубеж 2024 года, а не конечная цель. Тема нацпроекта будет простираться за пределы этого срока, сообщил в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

"Есть определенный рубеж - 2024 год, и сделан указ президента на срок его полномочий до 2024 года. Но я абсолютно убежден и по настроению президента, и по настроению премьера, что тема национального проекта "Экология" будет продолжена до тех пор, пока мы не наведем порядок", - сказал он.

Согласно паспорту нацпроекта "Экология", доля обрабатываемого (поступающего на сортировку) мусора к 2024 году должна увеличиться с 12% до 60%, а перерабатываемого - с 7% до 36%. По словам Кобылкина, 60% - это высокий показатель. "Чудес не бывает, надо просто понимать, что за пять лет до 2024 года пройти путь в 50-60 лет мы не успеем. Нет таких сегодня фокусников, которые могли бы это создать, сделать. Это очень тяжело", - добавил глава Минприроды РФ.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

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