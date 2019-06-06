СМИ: в Таиланде с начала года зарегистрировано 22 тыс. случаев заражения лихорадкой Денге

БАНГКОК, 6 июня. /ТАСС/. Более 22 тыс. случаев заражения лихорадкой Денге зафиксировано в Таиланде с начала текущего года, 28 человек скончались. Об этом сообщила в четверг газета " The Nation ".

Издание приводит данные отчета департамента по контролю за заболеваниями. В нем отмечается, что с начала января по 22 мая было зарегистрировано 22 тыс. 203 пациента с лихорадкой Денге, 28 из них скончались, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года - 11 тыс. 704 пациента и 16 смертей. Еще 13 смертельных случаев, которые, возможно, вызваны этим вирусом, в настоящее время изучаются.

По данным департамента, больше всего заболевших в Бангкоке (1678 человек), за ним идут провинции Накхонратчасима (1420 человек), Накхонситхаммарат (1050 человек), Убон Ратчатхани (948 человек) и Чонбури (800 человек). При этом в Бангкоке число заболевших за первые пять месяцев 2019 года вдвое превысило соответствующие данные за весь прошлый год.

Специалист департамента подчеркнул, что люди, у которых в течение двух-пяти дней держится высокая температура, а также наблюдаются такие симптомы заболевания как головная боль, боль в глазах, рвота, сухой кашель или кожная сыпь, должны немедленно отправиться к врачу. Он также рекомендовал клиникам и аптекам не назначать нестероидные противовоспалительные препараты пациентам с высокой температурой, чтобы предотвратить риск смертельных осложнений. Кроме того, представитель департамента призвал соответствующие агентства заняться уничтожением личинок комаров.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Денге - это вирусная инфекция, передаваемая комарами. Инфекция вызывает гриппоподобное заболевание и иногда приводит к развитию потенциально летального осложнения, называемого тяжелой Денге. Риску заболевания подвергается около половины населения мира. Специального лечения Денге и тяжелой Денге нет, но благодаря раннему выявлению и доступу к надлежащей медицинской помощи показатели смертности могут оставаться ниже 1%.