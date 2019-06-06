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Атомный ледокол "Арктика" должен уйти на испытания во льдах ближайшей зимой

Ледоколы проекта 22220 обеспечат круглогодичную навигацию в западном секторе Арктики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Арктика" зимой должен уйти на испытания в ледовых условиях, сообщил в четверг глава Росатома Алексей Лихачев.

"Рады приветствовать вас здесь на борту ледокола "Арктика", мы считаем, что остались считанные месяцы до передачи нам этого ледокола для испытаний во льдах этой зимой", - сказал он в ходе учредительного заседания общественного совета Северного морского пути, который проходит в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 должны стать самыми мощными ледокольными судами в мире и обеспечить круглогодичную навигацию в западном секторе Арктики. Сейчас на Балтийском заводе в Петербурге строятся три подобных судна - "Арктика", "Сибирь" и "Урал".

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

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РоссияАрктика сегодняПМЭФ-2019
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