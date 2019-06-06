Котюков позитивно оценивает шансы по присутствию российских вузов в новом рейтинге QS

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования России Михаил Котюков позитивно оценивает шансы России по присутствию отечественных вузов в новом всемирном рейтинге университетов (QS World University Rankings).

"Мы ждем в ближайшее время очередной рейтинг QS, думаю, что ситуация должна быть позитивной для России", - заявил в четверг глава Минобрнауки в ходе встречи со студентами и молодыми учеными на Петербургском международном экономическом форуме.

На сегодняшний день, по словам Котюкова, в топ-500 лучших вузов мира входит около 15 отечественных университетов.

Он напомнил, что ведомство в оценке успешности вузов ориентируется на три международных рейтинга: Шанхайский рейтинг (международный рейтинг университетов Academic Ranking of World Universities), рейтинг университетов мира "Таймс" (The Times Higher Education World University Rankings), а также рейтинг QS.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.