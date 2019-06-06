"Трансформация здравоохранения: как современные технологии изменят жизнь". Заседание ПМЭФ

ТАСС/Ruptly/Росконгресс

В рамках ПМЭФ-2019 проходит заседание на тему " Трансформация здравоохранения: как современные технологии изменят жизнь". В мероприятии, в частности, принимают участие замминистра здравоохранения Елена Бойко, вице-президент РАН Владимир Чехонин, директор Университетской клиники МГУ Армаис Камалов.

ПМЭФ-2019 проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

