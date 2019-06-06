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ПМЭФ-2019

Встреча Владимира Путина с главами мировых информагентств. Трансляция завершена

Россию на встрече представил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов
Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и президент РФ Владимир Путин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и президент РФ Владимир Путин
© Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин в рамках ПМЭФ-2019 провел встречу с руководителями крупнейших мировых информагентств, организатором которой выступает ТАСС. 

Это мероприятие состоялось на полях ПМЭФ в шестой раз.

В текущем году в беседе с российским лидером приняли участие высокие представители десяти агентств из девяти стран - Великобритании, Германии, Ирана, Испании, Италии, Китая, США, Франции, Японии. Россию на встрече представлял генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

ПМЭФ-2019 проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

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