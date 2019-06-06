Мосгорсуд предупредил граждан о новом виде мошенничества

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд предупредил о новом типе мошенничества: преступники представляются сотрудниками суда, извещают граждан о том, что те стали потерпевшими по делу, а для получения компенсации должны перечислить комиссию. Информация об этом содержится на официальном сайте городского суда.

"В районные суды города Москвы, а также в Московский городской суд не единожды обращались граждане, просили подтвердить или опровергнуть информацию о том, что они признаны потерпевшими, что для получения присужденных судом сумм эти граждане якобы должны перечислить денежные суммы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно информации Мосгорсуда, гражданам звонят неизвестные лица, представляясь сотрудниками судов, правоохранительных органов или государственных финансовых институтов, и сообщают о признании потерпевшими по уголовному делу и присуждении компенсации. "Между тем, по сообщениям звонивших, для получения "присужденной суммы" гражданину необходимо прибыть в суд, а в случае невозможности этого следует перечислить названную звонившим сумму денег", - отмечает пресс-служба.

Согласно уголовно-процессуальному законодательству, потерпевший должен быть извещен о своем статусе до начала судебного процесса и должен принимать в нем участие, либо в письменной форме отказаться от участия. Извещение о получении статуса потерпевшего после приговора невозможно.