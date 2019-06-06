Портал для общения граждан России и Франции создали в рамках форума "Трианонский диалог"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Информационный портал, позволяющий гражданам России и Франции общаться по различным интересам, был создан в рамках форума гражданских обществ "Трианонский диалог". Об этом сообщил в четверг сопредседатель форума от России, ректор МГИМО (У) МИД РФ Анатолий Торкунов на сессии "Триалог диалогов: Петербургский, Сочинский, Трианонский" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Не так давно мы решили создавать портал взаимодействия, который позволит гражданам двух стран общаться по интересам и узнавать о работе "Трианонского диалога", - сообщил он. - Портал уже заработал и пользуется спросом".

Торкунов также выразил уверенность, что к концу года данный портал станет информационным стержнем форума.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.