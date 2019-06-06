Симфонический концерт и поэтический марафон. Петербург празднует день рождения Пушкина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /Корр. ТАСС Александра Подервянская, Олег Сердобольский/. Акция "Поздравьте Пушкина с днем рождения" включена в программу Пушкинского дня, в котором примут участие и жители, и гости Санкт-Петербурга. Это личное обращение к Александру Сергеевичу в год 220-летия со дня его рождения станет частью многочисленных праздничных событий Всероссийского музея Александра Пушкина на набережной Мойки, 12.

"Все желающие от мала до велика смогут записать свои видеопоздравления Пушкину на специально подготовленном пространстве нашего музея, и вся эта видеоакция будет показана на многочисленных мониторах, которые здесь у нас установлены. В прошлый раз поздравляли и из Кембриджа, и из Нью-Йорка, из других стран, и со всей России - от Камчатки до Калининграда. Эта удивительная акция - дань любви к поэту", - сказал ТАСС директор музея Сергей Некрасов.

Программа празднования начнется в полдень с торжественной церемонии с участием представителей Минкультуры РФ, после чего перед гостями выступят артисты Малого драматического театра - Театра Европы, народный артист РФ Сергей Новожилов, струнный квартет Esperance и другие. "Конечно, будут читать Пушкина, и все это будет происходить до тех пор, пока микрофон не станет "свободным": у каждого из тех, кто придет на праздник, будет возможность прочитать стихи", - рассказал Некрасов.

Музей-квартира на Мойке, где вход в этот день будет бесплатным, пригласит гостей на выставку "Многоликий Пушкин", составленную из живописных, графических и скульптурных портретов разных эпох. По словам Некрасова, там будут показаны не только знаменитый пушкинский портрет работы Василия Тропинина, но и два подготовительных эскиза к этой работе - карандашный набросок и этюд маслом.

Особым элементом экспозиции, которая будет работать по 29 августа, станет портрет Пушкина работы Валентина Серова - его будут демонстрировать публике только один день. Среди других экспонатов - картины Леонида Пастернака, Кузьмы Петрова-Водкина, Юрия Репина (сына художника Ильи Репина), Николая Ульянова и многих других. Будут и работы современных художников, как свидетельство того, "что каждая эпоха оставляет свой отпечаток на взгляде художника, который предлагает свою интерпретацию Пушкина".

Большая программа на протяжении всего дня будет встречать гостей в Мемориальном музее-лицее в заповеднике "Царское Село", где учился юный Пушкин. Традиционно будут организованы автобусные и пешеходные экскурсии по пушкинским местам Петербурга. Как заверил директор музея, "в этот день все пушкинское пространство будет принадлежать тем, кто придет на праздник".

Адреса пушкинского праздника

Площадь Искусств, в центре которой стоит вдохновенный Пушкин работы Михаила Аникушина, примет днем участников Пушкинского поэтического марафона под названием "И через сад октавы пронесутся". Как рассказали организаторы, в этом событии собираются участвовать известные деятели культуры - от ректора Академии русского балета Николая Цискаридзе до актеров Молодежного театра на Фонтанке и Театра марионеток имени Евгения Деммени.

Экспозицию "Пушкинград" откроет в день праздника Новый выставочный зал Музея городской скульптуры. Авторы представят панораму Петербурга пушкинских времен и современного города и постараются помочь посетителям ощутить связь жизни и творчества поэта с городом и горожанами.

Программу "Пушкин. Музыка радости" подготовил Санкт-Петербургский симфонический оркестр "Классика" под художественным руководством Александра Канторова. Коллектив выступит во Дворце культуры имени Ленсовета. Пушкинские тексты будут соседствовать с фрагментами из "Руслана и Людмилы" Михаила Глинки, "Сказки о царе Салтане" и "Золотого петушка" Николая Римского-Корсакова, "Евгения Онегина" Петра Чайковского.

На премьеру оперы "Евгений Онегин" пригласит в этот день музыкальный театр "Зазеркалье", где этот шедевр заново прочитали и поставили народные артисты России режиссер Александр Петров и музыкальный руководитель Павел Бубельников. В этой работе они были солидарны с мнением советского композитора и музыкального критика Бориса Асафьева о том, что свежесть музыки "Онегина" ощущается, как свежесть ежегодной весны.

"Евгений Онегин" идет в Петербурге на разных сценах и в разных прочтениях. Уже более трех десятилетий в Мариинском театре держится в репертуаре режиссерская работа маэстро Юрия Темирканова, которая ныне перенесена на сцену Дальневосточного филиала этого театра. А самое авангардное прочтение "Онегина" принадлежит режиссеру Андрию Жолдаку, поставившему спектакль в Михайловском театре. Балетное прочтение "Евгения Онегина" в хореографии народного артиста России Бориса Эйфмана возглавляемый им театр показал на гастролях во многих странах.