Прокуратура возбудила дела против директора гимназии в Перми, где мальчикам занижали баллы

22 мая в местных СМИ появилась фотография выписки из решения приемной комиссии гимназии № 4, где указано, что вступительный балл в первый класс для мальчиков ниже, чем для девочек. В связи с этим прокуратура и городские власти начали проверки. Действия директора гимназии были признаны незаконными, за превышение полномочий ей объявили выговор. По ее словам, проходные баллы для мальчиков снижали с целью урегулировать гендерное соотношение в классе, такая практика применялись не первый год.

ПЕРМЬ, 6 июня. /ТАСС/. Прокуратура Пермского края провела проверку в гимназии № 4 города Перми, где ранее установили разные проходные баллы в первый класс для мальчиков и девочек, и возбудила административные производства в отношении директора учреждения, ее могут отстранить от занимаемой должности. Об этом ТАСС в четверг рассказали в пресс-службе ведомства.

"Проверка окончена, нарушения те, которые были изложены в публикациях СМИ, они, действительно, подтвердились. У нас возбуждены административные производства в отношении директора гимназии. Санкции статьи подразумевают вопрос о дисквалификации ее от занимаемой должности, это решит суд", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, прокуратура также внесла представление в адрес главы города Перми Дмитрия Самойлова с требованием привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудников городского департамента образования, которые курировали гимназию № 4. "Опротестованы на локальные акты гимназии ... мы потребовали отменить эти локальные акты, скорректировать их части и привести в соответствии с действующим федеральным законодательством", - добавила она.

После инцидента, городские власти планировали проверить все школы Перми и пересмотреть порядок приема детей в первый класс, а руководство гимназии № 4 увеличило набор с 50 мест до 80.

Гимназия № 4 имени братьев Каменских работает в Перми с 1951 года, входит в топ-15 школ края и топ-500 школ России, состоит в национальном реестре образовательных учреждений. В 2018 году гимназия и директор были оштрафованы за отстранение от занятий девочки с покрашенными в розовый цвет волосами.