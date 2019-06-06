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Володин: русский язык должен стать языком межнационального общения для многих в мире

Спикер Госдумы призвал жителей страны разговаривать "друг с другом как можно чаще" и читать отечественную классику

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что русский язык должен стать языком межнационального общения для многих людей в мире.

"Нам необходимо сделать все, чтобы не только сохранить русский язык, но и сделать его языком межнационального общения для как можно большего числа людей во всем мире", - отметил Володин в четверг в связи с 220-летием со дня рождения Александра Пушкина и отмечаемым Международным днем русского языка.

Спикер, слова которого приводятся на сайте нижней палаты, отметил, что Пушкин "подарил миру не только гениальные стихи и прозу, но и современный русский язык, на котором говорят миллионы людей на всех континентах".

"В эпоху мессенджеров, лайков и репостов только в живом общении можно сохранить богатство и разнообразие устной речи", - добавил политик, призвав жителей страны разговаривать "друг с другом как можно чаще", читать отечественную классику.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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