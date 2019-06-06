Блогер BadComedian не получал предложение от Kinodanz о досудебном урегулировании спора

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Представители кинокомпании KD Studios (прежнее название Kinodanz) не связывалась с видеоблогером BadComedian (Евгений Баженов) и не предлагали обсудить условия мирового соглашения по иску на 1 млн рублей. Об этом блогер сказал ТАСС в четверг.

Продюсер KD Studios Евгений Мелентьев ранее сообщил агентству, что компания готова "пойти на досудебное решение вопроса и отозвать свой иск". По словам продюсера, "пока блогер отказался встречаться".

"Я прочитал в ТАСС информацию со ссылкой на кинокомпанию, что я отказался от личной встречи", - сказал блогер, подчеркнув, что это неправда.

"Ни одной попытки связаться с моими юристами студией не предпринималось, - отметил Баженов. - У них есть мои контакты, мы можем связаться в любую секунду, но контактом они не воспользовались. После этих действий я не понимаю, каким образом с ними общаться".

Блогер добавил, что у него была надежда на мирное урегулирование конфликта. "Думал, что свяжутся с юристами, мы встретимся, они заберут иск, я запишу ролик. Но вместо этого появилась вот такая дезинформация", - сказал он.

BadComedian 3 июня сообщил в своем ролике на видеохостинге YouTube, что может закрыть свой канал из-за судебного иска на 1 млн рублей, который подала кинокомпания Kinodanz в связи с претензиями из-за обзора на фильм "За гранью реальности", который, по мнению компании, незаконно использовал видеоконтент.