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ПМЭФ-2019

Число получателей выплат на первого ребенка вырастет с 2020 года в 1,5 раза

Сейчас меры поддержки имеют около 40% семей, отметил глава Минтруда Максим Топилин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Количество семей, которые будут получать выплаты на первого ребенка вырастет с 1 января 2020 года в 1,5 раза из-за увеличения среднедушевого дохода семьи. Об этом заявил в четверг глава Минтруда Максим Топилин на пленарной сессии "Демографические вызовы XXI века: как повысить рождаемость и вернуть здоровье детям?" в рамках ПЭМФ.

"Если у нас сегодня меры поддержки имеют около 40% семей, которые имеют выплаты на первого ребенка, то с 1 января 2020 года порядка 70%, по нашим расчетам, то есть в 1,5 раза увеличится количество получателей эту поддержку", - сказал он.

Топилин напомнил, что с 1 января 2018 года право на получение выплат имеют семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в конкретном регионе.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил выплачивать пособия на первого и второго ребенка семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года. Соответствующий законопроект уже одобрен правительством.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

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Топилин, Максим АнатольевичРоссияПМЭФ-2019
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