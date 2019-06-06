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ПМЭФ-2019

Силуанов надеется, что обвиняемый в мошенничестве Абызов посетит следующий ПМЭФ

Бывшего министра открытого правительства РФ Михаила Абызова подозревают в хищении 4 млрд рублей в составе преступного сообщества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов выразил надежду, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве, посетит следующий ПМЭФ.

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"Надеемся, что на следующем форуме его увидим", - сказал Силуанов, отвечая в четверг на соответствующий вопрос журналистов.

Бывшего министра открытого правительства РФ Михаила Абызова подозревают в хищении 4 млрд рублей у энергетических компаний в составе преступного сообщества. Суд заключил его под стражу до 25 июля.

26 марта Следственный комитет сообщил о возбуждении в отношении Абызова уголовного дела. По информации СК, похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж.

Следствие утверждает, что в 2011-2014 годах Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество.

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Силуанов, Антон ГермановичАбызов, Михаил АнатольевичРоссияСанкт-ПетербургПМЭФ-2019
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