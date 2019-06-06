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В Якутии восстановили прерванное из-за аварии электроснабжение

Ранее без электроэнергии остались около 68 тыс. человек

ТАСС, 6 июня. Специалисты возобновили подачу электроэнергии в Якутии, где из-за аварии без света оставались около 68 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе "Якутскэнерго".

"Потребители запитаны от дизельных электростанций, мы разбираемся в причинах аварии", - сказал собеседник агентства.

Сбой произошел в четверг в 12:31 (06:31 мск), было прекращено электроснабжение части потребителей в Чурапчинском, Таттинском, Амгинском, Томпонском, Усть-Майском районах. По данным ситуационно-аналитического центра Минэнерго России, без электроснабжения остались около 68 тыс. человек, предприятия местной промышленности.

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