В Якутии восстановили прерванное из-за аварии электроснабжение

ТАСС, 6 июня. Специалисты возобновили подачу электроэнергии в Якутии, где из-за аварии без света оставались около 68 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе "Якутскэнерго".

"Потребители запитаны от дизельных электростанций, мы разбираемся в причинах аварии", - сказал собеседник агентства.

Сбой произошел в четверг в 12:31 (06:31 мск), было прекращено электроснабжение части потребителей в Чурапчинском, Таттинском, Амгинском, Томпонском, Усть-Майском районах. По данным ситуационно-аналитического центра Минэнерго России, без электроснабжения остались около 68 тыс. человек, предприятия местной промышленности.