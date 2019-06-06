Минздрав совместно с Минпросвещения разрабатывают программу школьной медицины в России

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Минздрав совместном с Министерством просвещения РФ работают над программой школьной медицины и последующим внедрением ее в регионах России, сообщила в четверг на сессии "Демографические вызовы XXI века: Как повысить рождаемость и вернуть здоровье детям?" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева.

"Нам нужно сохранить репродуктивное здоровье, поэтому сегодня в профилактических осмотрах детей участвуют андрологи, акушер-гинекологи детские, и у нас проблема работать с родителями <...>, потому что [важно] согласие родителей показать ребенка. Сегодня мы вместе с Министерством просвещения очень активно работаем над этой темой. Второе, это, конечно, развитие школьной медицины. У нас основные проблемы сегодня - это подростки 15-17 лет, и сегодня, вместе с Минпросвещения мы разрабатываем школьную медицину и внедряем ее в регионы", - сказала она.

Яковлева пояснила, что в учебных учреждениях обязательно должен быть медицинский работник. По ее словам, сейчас уже готовятся бакалавры, первый выпуск которых будет в 2020-2021 годах. Кроме того, уже сегодня в регионах существует дополнительное образование по подготовке специалистов. "Сегодня есть специальный тариф на оплату именно специалистов школьной медицины, есть стандарты специалистов в школьной медицине, которые проводит профилактические прививки, просвещение и прочее", - добавила Яковлева.

Минздрав совместно с Минпросвещения также занимается пересмотром учебников для разработки программ по формированию здорового образа жизни среди детей и подростков. "Что мы делаем с Министерством просвещения - это пересмотр учебников, где разрабатываем специальные программы в соответствии с возрастом. Не только школы, но и детские сады, <...> где уже разработаны тематики вместе с психологами, педагогами, ведущими медицинскими экспертами, которые четко будут мотивировать <...> к формированию здорового образа жизни именно с психологической точки зрения", - рассказала Яковлева.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.