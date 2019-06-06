Минздрав РФ обсуждает вопрос о повышении порога детства до 21 года

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Вопрос увеличения детского возраста в России до 21 года обсуждается в Минздраве, сообщила в четверг на сессии "Демографические вызовы XXI века: Как повысить рождаемость и вернуть здоровье детям?" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева.

"В Минздраве России сегодня идут разговоры о том, чтобы повысить порог детства до 21 [года]. В первую очередь нас волнуют употребление алкоголя, табака до 21 года, а значит, это профилактика вредных привычек и это здоровье наших будущих мам и пап", - сказала она.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.