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ПМЭФ-2019
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Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет

Глава Минтруда отметил, что после трех лет существуют программы поддержки детей только на региональном уровне, но это пособие очень низкое
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
© Сергей Бобылев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Глава Минтруда Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей. Об этом он сообщил на Петербургском международном экономическом форуме.

"Еще один очень важный момент: мы сосредоточили материальную поддержку семей в возрасте ребенка до трех лет. После трех лет существуют программы поддержки детей только на региональном уровне, и это пособие очень низкое <…> Нам нужно сделать пособие до 18 лет, безусловно, по нуждаемости. Это мера поддержки, над которой нам стоит подумать", - сказал Топилин на пленарной сессии "Демографические вызовы XXI века: как повысить рождаемость и вернуть здоровье детям?".

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Теги
Топилин, Максим АнатольевичРоссияПМЭФ-2019
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