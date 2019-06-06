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"ВКонтакте" запустила городские ленты новостей в Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде

В этих городах работают региональные представительства соцсети

"ВКонтакте" запустила в Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде городские ленты новостей, в которые будут попадать актуальные для регионов материалы. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети.

"Мы начинаем первый масштабный продуктовый эксперимент - пользователи Казани, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода смогут быстро узнавать о важных событиях, общаться и открывать для себя новых создателей контента", - отметила руководитель группы по работе с медиа "ВКонтакте" Екатерина Якушева.

Ленты новостей смогут включить пользователи, которые указали в своем профиле в соцсети один из городов программы, а также те, кто находится в нем или окрестностях. Также активировать ленту можно по ссылке: Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород.

О том, что "ВКонтакте" разработает городские ленты новостей сообщалось в середине мая. Как отмечалось, нововведение будет доступно в городах, где работают региональные представительства соцсети. 

Ранее спецленты новостей "ВКонтакте" запускала для Зимней универсиады-2019, ЧМ-2018, а также киберспортивного чемпионата The International.

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