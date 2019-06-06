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Участник группы "На-На" опроверг информацию о готовящейся операции Бари Алибасова

Состояние продюсера остается тяжелым, рассказал Владимир Политов
Бари Алибасов Вячеслав Прокофьев/TACC
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Бари Алибасов
© Вячеслав Прокофьев/TACC

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Продюсер Бари Алибасов по-прежнему находится в отделении токсикореанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил в четверг участник группы "На-На" Владимир Политов.

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"Бари Каримович по-прежнему в тяжелом состоянии, без изменений", - сказал музыкант. Он также опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию, что продюсера готовят к операции.

4 мая помощник продюсера Сергей Моцарь сообщил ТАСС, что Алибасов случайно выпил химикаты, приняв их за воду, из-за чего ему понадобилась помощь врачей. У музыканта диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей, он находится в отделении токсикореанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

Бари Алибасов - советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Алибасов создал группы "Интеграл" и "На-на". В четверг ему исполнилось 72 года.

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