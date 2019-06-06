Медведев заявил, что русский язык объединяет миллионы людей на разных континентах

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Возможности русского языка безграничны, важно бережно использовать их, сохраняя чистоту и грамотность родной речи, говорится в поздравительной телеграмме премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в связи с Днем русского языка и Пушкинским днем России, которые празднуются ежегодно 6 июня. Телеграмма опубликована в четверг на сайте правительства.

"Творчество Пушкина знают и любят не только в России, но и во всем мире. Неслучайно 6 июня Организация Объединенных Наций отмечает День русского языка, который объединяет миллионы людей на самых разных континентах - всех, кто говорит, думает, пишет по-русски", - говорится в поздравлении.

Премьер отметил, что Пушкин по праву считается создателем литературного русского языка, ведь его яркое, мудрое и точное слово оказало огромное влияние на писателей и поэтов многих поколений и продолжает оставаться образцом красоты и безупречного вкуса. "Для нашей страны этот праздник имеет особое значение. Константин Паустовский однажды заметил: "Нет таких звуков, образов и мыслей - сложных и простых, - для которых не нашлось бы в нашем языке точного выражения". И это действительно так", - подчеркнул Медведев.

"Возможности русского языка поистине безграничны, и важно бережно использовать их, сохраняя чистоту и грамотность родной речи", - заключил глава правительства.

День русского языка - государственный праздник. Дата празднования приурочена ко дню рождения Александра Пушкина, считающегося основоположником современного русского литературного языка. В этот же день отмечается Пушкинский день России.