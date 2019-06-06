Введение электронных виз поможет удвоить число иностранных туристов в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Внедрение электронных виз наряду с другими мерами поддержки туризма будет способствовать увеличению вдвое числа иностранных туристов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в четверг журналистам врио губернатора города Александр Беглов на Петербургском международном экономическом форуме.

Он отметил, что обсудил этот вопрос на встрече с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным на полях форума.

"Мы рассматривали вопрос, как привлечь туристов. Если взять 2018 год, то Санкт-Петербург принял более 8 млн туристов, из них почти половина - иностранные гости. Внедрение электронной визы до восьми дней создало бы условия для привлечения туристов. Это дало бы нам импульс, и здесь мы могли бы выйти на число порядка 8 млн иностранных туристов", - сказал Беглов.

Ранее представители городского правительства сообщали, что внедрение системы электронных виз в Санкт-Петербурге может начаться в тестовом формате в 2020 году.

Беглов добавил, что на встрече с министром также обсуждалась перспектива создания судоходной компании, круизного международного центра, поскольку это перспективное направление в сфере развития туризма в Санкт-Петербурге.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.